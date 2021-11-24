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Diyarbakır Emniyet Müdüründen ailelere 'internet' uyarısı - Son Dakika

Diyarbakır Emniyet Müdüründen ailelere 'internet' uyarısı

24.11.2021 16:19
Diyarbakır Emniyet Müdüründen ailelere 'internet' uyarısı

DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, gün gittikçe suçların dijital, sanal ve internet ortamında işlenir hale geldiğini belirterek, "Hatta bizim çok bildiğimiz bazı suç türleri ortadan kalktı, yepyeni suç türleri gelişti" dedi.

DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, gün gittikçe suçların dijital, sanal ve internet ortamında işlenir hale geldiğini belirterek, "Hatta bizim çok bildiğimiz bazı suç türleri ortadan kalktı, yepyeni suç türleri gelişti" dedi. Aşkın, anne babalar ile çocuklara yaptığı uyarıda "İnternette gördüğünüz olumsuzlukları, büyüklerinizle, öğretmenlerinizle paylaşın. Bu alanlarda çocuklarımızın sınırsızca bulunması büyük bir risk. Lütfen yavrularımızı özellikle internetin tehlikeli mecrasından uzaktan tutmak için hem bizimle iş birliği yapsınlar hem de yavrularımızı kontrol etsinler" dedi.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından artan internet kullanımında toplumda güvenli internet, teknoloji bağımlılığı ve siber farkındalık konularında bilimsel temellere dayanan çalışmalar yapılmaya başlandı. Siber Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri sanal devriye görevi ile günlük binlerce hesabı takip ediyor. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ni ziyaret eden Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Her gün gittikçe artan bir oranda suçlar maalesef dijital, sanal ortamda, internet ortamında işlenir hale geldi. Hatta bizim çok bildiğimiz bazı suç türleri ortadan kalktı. Yepyeni suç türleri gelişti. Emniyet Genel Müdürlüğü de bunun için kendi teşkilat yapısında değişikliğe gitti. Hepinizin bildiği üzere Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı teşkil edildi ve bu daire başkanlığı önemli projeler yürütüyor" dedi.

'ÇOCUKLARI TEHLİKELERDEN KORUMAK ADINA İŞLENEN SUÇLARI TAKİP EDİYORUZ'Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Siberay projesi ile de bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydeden, çocukları tehlikelerden korumak adına işlenen suçları takip ettiklerini belirten Aşkın, şunları söyledi: "Sadece internet alanında işlenen kişilerin özel hayatının dokunulmazlığı ihlali, hakaret ve benzeri suçların yanı sıra dolandırıcılık gibi asayiş olayları ya da terörle mücadele noktasında ya da uyuşturucu gibi konularda bile sanal alemde suçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Emniyet teşkilatının en çok gelişen birimi de Siber Suçlarla Mücadele birimleri oldu. Siberay projesi yaklaşık bir yıldır hatta daha uzun bir süredir, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu Siberay projesi ile de bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle küçükleri tehlikelerden korumak, istismarlardan korumak adına hem de bu alanda işlenen suçları takip ediyoruz. Bununla ilgili sanal devriyelerimiz var. Gerçekten de önemli tespitlerimiz oluyor. Gün geçtikçe de bu artacaktır"'TERÖR ÖRGÜTLERİ İNTERNETİN SAĞLAĞI İMKANLARI KULLANMAYA ÇOK İSTEKLİLER' "Ülkemizde de hem bölücü terör örgütü hem de insanların inançlarını istismardan FETÖ terör örgütü var. Bunlarda tabii ki bu sosyal medya alanını, internetin sağladığı bu sonsuz imkanları kullanma noktasında çok istekliler" diyen Aşkın, "Bu konuda birçok takip ettiğimiz siteler, örgütlerin kontrolünde olan sosyal medya alanları ve adresleri var. Bunları biz takip ediyoruz. Buradaki devriye hizmetlerimizin çok önemli bölümü de bu alanda çalışıyor. Güncel konularda manipülasyon yapma noktasında bunu çok kullanıyorlar. Toplumu yanıltıcı bilgiler veriyorlar. Sosyal alan öyle bir alan ki birkaç saniye içerisinde bir yalan haber bütün dünyayı sarabiliyor. Ama bazen bunlar ispatlanamıyor, bu da önemli sorunlara neden oluyor. Bizim sanal devriyelerin önemli bir hizmeti de bu."

Aşkın, ebeveynleri ve çocukları uyararak, "İnternet üzerinden gördüğünüz olumsuzlukları, büyüklerinizle, öğretmenlerinizle paylaşın. Bu alanlarda çocuklarımızın sınırsızca bulunması büyük bir risk. Lütfen yavrularımızı özellikle internetin tehlikeli mecrasından uzaktan tutmak için hem bizimle iş birliği yapsınlar hem de yavrularımızı kontrol etsinler" dedi.


Diyarbakır Emniyet Müdüründen ailelere 'internet' uyarısı
Diyarbakır Emniyet Müdüründen ailelere 'internet' uyarısı
Diyarbakır Emniyet Müdüründen ailelere 'internet' uyarısı
Diyarbakır Emniyet Müdüründen ailelere 'internet' uyarısı
Diyarbakır Emniyet Müdüründen ailelere 'internet' uyarısı
Diyarbakır Emniyet Müdüründen ailelere 'internet' uyarısı
Diyarbakır Emniyet Müdüründen ailelere 'internet' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Hüseyin Aşkın, İnternet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Emniyet Müdüründen ailelere 'internet' uyarısı - Son Dakika


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