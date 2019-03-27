Diyarbakır Emniyeti Kumar Oynatılan Mekanlara Göz Açtırmıyor
2 saat önce
Diyarbakır'da güvenlik güçleri, yasa dışı bahis, tombala ve kumar oynatan mekanlara göz açtırmıyor.
Diyarbakır
'da güvenlik güçleri, yasa dışı bahis, tombala ve kumar oynatan mekanlara göz açtırmıyor.
Kentin birçok bölgesinde yapılan denetim ve uygulamalar sonucunda yasa dışı bahis, tombala ve kumar oynatan mekanlar tek tek tespit edilerek mühürlendi. Bu tür yerleri işletenler hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynayan şahıslara ise idari para cezası kesildi.
Yasa dışı bahis, tombala ve kumar oynatan mekanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar, Diyarbakırlı vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Vatandaşlar, "Diyarbakır halkı yasa dışı bahisten çok çekti. Birçok genç bu bataklıklarda kayboldu, birçok aile yıkıldı. Durumu emniyete bildirmemizin ardından denetimler gerçekleştirilerek bu mekanların kapatılmasını görmek bizleri sevindiriyor" dedi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:32 Kaynak: İHA
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