Diyarbakır Emniyeti 'risk analizleriyle' suç oranlarını düşürdü - Son Dakika

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, basın mensuplarıyla bir araya gelerek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Aşkın, "Diyarbakır'da çalışmalarla sahte alkol ölümü gerçekleşmedi. 73 yıl 10 ay cezası olan polis katili risk analizinde yakalandı" dedi.

İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Kente suç oranını düşürmek, kenti huzurlu hale getirmek için yeni konseptler geliştirdiklerini belirten Aşkın, Diyarbakır'ın Türkiye'de en çok operasyon yapılan ve suçlu yakalanan il olduğunu açıkladı. Türkiye'de ciddi oranda sahte içkiden kaynaklı ölümlerin olduğunu hatırlatan Aşkın, Diyarbakır'da bu ölümlerin olmamasının en temel nedeninin ciddi çalışmalar yürütülmesi olduğunu belirterek mutlu olduklarını ifade etti.

Kentte yapılan çalışmaları mesai arkadaşlarıyla paylaşan Aşkın, "Yeni konseptle 12 seyyar timimizi kurduk. Ekiplerimiz her an her yerde. Tüm birimlerimiz bir araya gelip bugün şu saatlerde burada olacaklar diye belirliyor. Hiç beklenmeyen yerde polis uygulaması var artık. Hala şehir giriş çıkışlarında uygulamalarımız devam ediyor. Herkes artık genel bir profil biliyor. Uyuşturucu satıcısı ne tarz araç kullanır nasıl giyinir. Diğer birimlerde de bu tarz profiller verdik. Kulp'taki de bu profil eğitimini aldı. Merkezdeki de aynı eğitimi aldı. Diyarbakır, Türkiye'nin en düz kentiymiş. Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği (Yunuslar) personel sayısı 4 ayda 56'dan 104'e çıkarıldı. Motosiklet sayısı ise 38'den 51'e çıkarttık. Diyarbakır'ın her tarafında kadın Yunus ve şahinlerimiz görev alacak. Önümüzdeki haftadan itibaren 55 motosiklet görev alacak. En yoğun tarikte olaylara yetişme hedefimiz 4 dakikadan kısa sürede yetişmek. Özellikle Bağlar, Sur, Yenişehir gibi yerlere yoğunlaşacağız" dedi.

"60 bin risk analizinde 300 yakın yakalamamız oldu"

55 yeni arabanın kendilerine gönderildiğini ifade eden Aşkın, "Bu araçlarımız geldiği zaman olay yerine en kısa zamanda gitmek istiyoruz. Bu da konseptin dördüncü ayağı olarak göreve başlatıyoruz. Eylül ayından beri devam eden risk analizi oluşturduk. Riskli saatler riskli yerler. 60 bin kişi risk analizinden geçirdik. Birçoğu birçok suçtan aranan 300'e yakın yakalamamız oldu. En önemli ayağı da bu risk analimiz. Tüm birimlerimiz risk analizinin bir parçası. Jandarmayı da buna dahil ettik. Diyarbakır arananlar sayısı çok yüksek. Sahte kimlik işi çok olduğu için. Bütün konseptin en önemli parçası ise üç aydır her gelen ihbar nitelikli ihbar ve ihbar sayımızda artış var. Biz de bundan bir şey anlıyoruz. Vatandaşımız demek ki, bize güveniyor. Halkımızı kazanacağız ve daha yakın olacağız. Son dört ayda yüzde 50'den fazla evden hırsızlık suçunda geçen seneye göre azalma oldu. 19 Aralık 2021'de evden hırsızlık suçu olmamış. Bu, Diyarbakır gibi bir yerde olmamış. Bunun gibi günler oldu. Geldiğimden beri 18 kez bu mesajı aldım" diye konuştu.

"73 yıl 10 ay cezası olan polis katili risk analizinde yakalandık"

İş yeri hırsızlığında yüzde 17, otoda yüzde 31 azalma olduğunu dile getiren Aşkın, "Kapkaç da yüzde 44, evden hırsızlık yüzde 47 azalma var o da yaşı çok küçük çocuklardan. Ciddi bir silah yakalamamız var. Adam öldürme suçunda yüzde 2 artış var. Umuma açık yerlerde öldürme olayımız yok. Hep bir birini tanıyan öldürme ve ağır yaralama olayımız var. Çok ciddi kaçak silah giriş var. Yakaladığımız silahlar geçen seneye göre tabanca yakalaması yüzde 47 artış, kaleşnikof tarzı 11 adet yakalandı. 2020 yılında toplamda bin 21 adet tabanca, uzun namlulu silah ve Av tüfeği ele geçirilirken, 2021 yılında bu sayı toplamda bin 323 adet olmuştur. Özellikle yakalanan tabanca sayısında yüzde 47'lik artış meydana gelmiştir. Silahların çoğu çoğu ruhsatsız tabanca. 14 Haziran'dan itibaren kadın cinayeti yok. 6 ay içerisinde 3 kadın hayatı bıçakla saldırı girişimi oldu. Olay yerine çabuk intikalle yakalandı. İki de intihar olayına çabuk müdahale edildi. Son yıllık veriler incelendiğinde ortalama 7 olan kadın cinayeti sayısı 4'e düşürülmüştür. 73 yıl 10 ay cezası olan polis katli risk analizinde yakalandı. Olay, 28 Ağustos 2010 yılında olmuş. Sahte kimlikle geziyormuş. Özkan Yeğen polisimizi şehit etmiş" dedi.

"2021 yılında 766 satıcı yakaladık"

Narko alan çalışmalarına 21 Eylül'de Bağlar ilçesinde başladıklarını hatırlatan Aşkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Torbacıların 3'te 1'ni cezaevine soktuk. Uyuşturucu mücadelemiz iki ayaklı. Toplu getirilen ve parça parça satılma aşaması. Yakaladığımız her kullanıcımdan bir satıcıya ulaşıyoruz. Yaptığımız işlem sayısında yüzde 625 artış var. Biz, satışı önceleyeceğiz, çocuklar maddeye ulaşmayacak. Sentetik uyuşturucu Diyarbakır'da yerini aldı. Bu yaz başından önce kimse sokakta uyuşturucu satamayacak. Bunu gündemden çıkartacağız. Kullanma yaş arası 16-25 satıcı olarak 2021 yılı içerisinde 766 kişi yakalandı. KOM şubemiz içkiden, sigaradan, tarihi eserlerden oldukça başarılıyız. Diyarbakır'da hiç bir vatandaşımız kaçak alkolden hayatını kaybetmedi. Ülkede insanlar, uyuşturucudan çok, kaçak alkolden hayatlarını kaybediyor. Tüm içkili mekanlar denetlendi."

"Türkiye'deki en nitelikli iki operasyonu biz yaptık"

En gelişen alanlarının SİBER suçlarla mücadele olduğunu vurgulayan Aşkın, "Birinci önceliğimiz çocuklarımızı korumak. Çocuklarımız risk altında. Aileler, çocuk koruma programlarını kursunlar. İlimiz genelinde internet üzerinden dolandırıcılık çok yaygın ve sanal bahis çok var. Türkiye'deki en nitelikli iki operasyonu biz yaptık. Arkasından nitelikli operasyonlarımız geliyor. Diyarbakır'da hem evden yapılıyor. Hem de elden yapılıyor. Trafik alanında denetim sayımız çok arttı. Emniyet kemeri üstüne çok gideceğiz. Denetim sayımız 2019 yılında 90 bin, 2021 yılında 100 bin 424. Sur'da toplamda 1 ton sentetik uyuşturucu yakaladık. ve azalma da oldu. Diyarbakır'ın tümü 3 bin 500 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile izleniliyor. PKK'nın Diyarbakır sorumlusunun ikinci kişisini yakaladık. Silahıyla el bombası, tabancasıyla canlı yakaladık. Her ilçede aile içi şiddet bürosu kuruldu. 3 şüpheli aile içi şiddetten elektronik kelepçe ile takip ediliyor. En fazla kullanılan illerde ise 5-6 tane kullanıyor. Fuhşa yönelik ciddi bir operasyon planımız var" açıklamalarında bulundu. - DİYARBAKIR