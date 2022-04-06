Diyarbakır Emniyetinden taciz olayına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Diyarbakır Emniyetinden taciz olayına ilişkin açıklama

06.04.2022 21:52
Diyarbakır Emniyetinden taciz olayına ilişkin açıklama

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden, Sur ilçesinde 3 Nisan 2022 tarihinde taciz iddiasıyla meydana gelen kesici aletle kasten öldürme olayına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden, Sur ilçesinde 3 Nisan 2022 tarihinde taciz iddiasıyla meydana gelen kesici aletle kasten öldürme olayına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sur ilçesinde bir parkta cinayet tarihinden 3 gün önce kimlik bilgileri henüz tespit edilmeyen bir kişinin G.S.(13) isimli kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine, kız çocuğu durumu ebeveynine anlattı. Ebeveyn ise mahallesinde bulunan gençlere taciz iddiasıyla konuyu aktardı. 3 Nisan 2022 günü ise aynı parkta E.A.'nın görülmesi üzerine tacizcinin E.A. olduğu hareketiyle çevreden toplanan kalabalık ve genç grup, E.A.'yı darp etti. Daha sonra sokak arasına götürülen E.A., burada S.D. (16) tarafından kesici aletle yaralanarak grup tarafından terk ettikleri yönünde bilgiler edindi" denildi.

Açıklamada, yapılan saha çalışmaları ve kamera incelemeleri sonucu olaya karıştıkları değerlendirilen B.E. (23), C.Y. (18) ile suça sürüklenen çocuklar E.H.T (16), İ.P. (17), S.D. (16), S.B. (16) ve M.M. (16) tespit edilerek yakalandığı, B.E., E.H.T ve S.D. çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklandığı bildirildi.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekiplerinin tacize uğradığı iddia edilen G.S.'ye (13) E.A.'nın fotoğrafı gösterildiğinde fotoğrafını çekenin maktul E.A. olmadığını beyan ettiğini belirtilen açıklamada, maktule yapılan saldırı sebebinin aydınlatılmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği ifade edildi. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır, Taciz, Nisan, Sur, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır Emniyetinden taciz olayına ilişkin açıklama - Son Dakika


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