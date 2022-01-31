Üye Girişi
DİYARBAKIR - Engelli çocuğu olan ailelere destek - Son Dakika

DİYARBAKIR - Engelli çocuğu olan ailelere destek

31.01.2022 21:11

Engelli çocukları olan ailelere destek amacıyla kurulan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin "Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi"nde kayıt alınmaya başlandı.

Engelli çocukları olan ailelere destek amacıyla kurulan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin "Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi"nde kayıt alınmaya başlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engelli bireylere sahip ve onlara sürekli olarak bakım vermekle yükümlü olan ebeveynlerin sosyal hayata katılımını, sağlık kurumlarında, diğer kamu kurumlarındaki iş ve işlemlerini yürütmeleri, bakım verecek kimsesi olmayan engelli bireylere günübirlik, kısmi zamanlı gündüzlü bakım merkezi hizmeti vermek üzere kurulan merkezde hazırlıklar tamamlandı.

Ebeveynlerin engelli çocuklarını bırakıp gönül rahatlığıyla işlerini ve ihtiyaçlarını görmeleri amacıyla kurulan mola evinde, çocukların hoşça vakit geçirmeleri için her türlü imkan bulunuyor.

Mola evinde, çocukların alanında uzman eğitmenler tarafından günlük egzersiz ihtiyacı karşılanması için spor salonu, ritim, ses ve enstrüman çalışmaları yanı sıra müzik aletleri ile tanışmalarına olanak sağlanan müzik odası, öz bakım becerileri kazandırılması, dil ve konuşma becerileri geliştirilmesi, zihinsel aktivitelerinin arttırılması ve motor becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 6 eğitim odası, 36 ayını tamamlamış çocuklara uygun oyun odası bulunuyor.

Engelli bireylerin kişisel bakım hizmetlerinden ücretsiz yararlanabileceği mola evinde, hem engelli bireyler hem de ebeveynleri için psiko sosyal ve danışmanlık hizmetleri verecek uzman psikolog bulunacak.

Engelli 3 çocuk annesi Serpil Kılıççı, mola evinin hizmete girmesinden memnuniyet duyduğu belirtti.

Mola evi sayesinde günlük hayatta rahatlayacaklarını belirten Kılıççı, "3 çocukla uğraşmak çok zor. Burası çocuklarımı gönül rahatlığıyla bırakacağım bir yer, ilaç gibi geldi. Burada psikolog desteği alınması da çok önemli. Psikolog olması benim için çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR - Engelli çocuğu olan ailelere destek
DİYARBAKIR - Engelli çocuğu olan ailelere destek
DİYARBAKIR - Engelli çocuğu olan ailelere destek

YORUMLAR
500

Diyarbakır, Engelli, Müzik, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Engelli çocuğu olan ailelere destek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:06 Son Dakika: Galatasaray'da kalenin yeni sahibi Barcelona'dan! Resmen imzayı attı
20:55 Polis, İstiklal Caddesi'nde Kürtçe şarkı söyleyen gençleri engelledi mi? EGM açıklama yaptı
20:32 Galatasaray'da tüm gözler Xavi'ye çevrildi! "Evet" derse bir başka Barçalı daha Aslan forması giyecek
20:21 Ukrayna'dan savaşa hazırlığı andıran hamle! Gönüllülere silah kullanmayı öğretiyorlar
20:19 Adana'da korkunç cinayet! 2 çocuğunun gözü önünde yengesi ile annesini tabancayla başlarından vurarak katletti
20:09 Bu da oldu! Kafası karışan Avrupa devi, hakemle sözleşme imzaladı
19:58 Son Dakika: Türkiye'de 31 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 182 kişi vefat etti, 93 bin 261 yeni vaka tespit edildi
19:55 Batman Üniversitesi'nden teknolojiyle ilgili önemli hareket! Dev yarışma ilgi çekecek
19:47 Domenec Torrent'ten ayrılık sorusuna şaşırtan cevap! "Bavullar hazır" çıkışı sosyal medyada gündem oldu
19:46 Rihanna sobelendi! Ünlü şarkıcı hamileliğini bir süredir gizliyormuş
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 21:19:38. #1.11#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Engelli çocuğu olan ailelere destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement