Diyarbakır-Erbil Seferleri Tekrar Başladı

Irak'taki referandum nedeniyle iptal edilen Diyarbakır Erbil seferleri, yaklaşık 18 ay sonra tekrar başladı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'inin yaptığı referanduma karşı iptal edilen Diyarbakır-Erbil uçuşları yeniden başladı. Türk Hava Yolları'nın markası olan Anadolujet aracılığıyla gerçekleştirilecek olan uçuşların haftanın 3 günü karşılıklı olarak yapılacak. Yaklaşık 18 aydan sonra ilk uçuş için Diyarbakır Havalimanı'nda düzenlenen törene, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, Türk Hava Yolları Bölgesel Uçuşlar Başkanı ve Anadolujet Başkanı Said Şamil Karakaş, STK temsilcileri iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.



Burada konuşan Eker, Nevruz Bayramı'nda Anadolujet'in Erbil'e Diyarbakır'dan uçuş düzenlemesinin anlamlı olduğunu söyledi. Bu seferin başlatılması sebebiyle THY'nin Anadolujet Başkanlığı'na teşekkür eden Eker, "Bu seferlerin başlamasıyla ilgili Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından talepler bana aktarıldığında THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile görüştüm, sağ olsunlar onlar gerekli çalışmaları yaptılar. Bu seferlerin, Erbil ile Diyarbakır arasında sadece iki şehrin insanları arasında değil, iki bölgenin tüccarları, sanayicileri, sağlık turizmi, kültür turizmi, tarım, hayvancılık bütün bunlarla ilgili karşılıklı ilişkileri pozitif yönde etkileyecek bir seferdir" dedi.



Anadolujet Başkanı Said Şamil Karakaş ise Diyarbakır ile Erbil arası haftada 3 gün karşılıklı seferlerin yapılacağını söyledi. Karakaş, şöyle devam etti:



"Bilet fiyatları 99 dolardan başlayacak. Anadolujet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sonra IKBY'nin Erbil şehri yurt dışı uçuş ağına kattı. 37 uçak filosu, Ankara Esenboğa ve Sahiba Gökçen havalimanları merkezli uçuşlarıyla tüm Türkiye'yi bir birine bağlayan Anadolujet, Diyarbakır-Erbil ve Gaziantep-Erbil uçuşlarının başlanmasından mutluluk duyuyoruz. Anadolu'nun bu iki önemli şehirlerinden tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Erbil'e başlattığımız uçuşları ile şehirler ve kültürler arasında köprü kurma görevini sürdürmeye devam ediyoruz."



İş kadını Gülşen Duran da, uçuşların her iki ülke adına hayırlı olması temennisinde bulundu.



Konuşmaların ardından pasta ve kurdele kesildi. Yolcular, Diyarbakır'dan Erbil'e gitmek üzere pasaport bölümünde işlemlerini gerçekleştirdi. - DİYARBAKIR

