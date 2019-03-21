Diyarbakır- Erbil Uçuşları 18 Ay Sonra Yeniden Başladı

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi'nce (IKYB), 25 Eylül 2017'de yapılan bağımsızlık referandumunun ardından Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar kapsamında iptal edilen Diyarbakır- Erbil uçuşları, 18 ay aradan sonra bugün yeniden başladı.

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi'nce (IKYB), 25 Eylül 2017'de yapılan bağımsızlık referandumunun ardından Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar kapsamında iptal edilen Diyarbakır- Erbil uçuşları, 18 ay aradan sonra bugün yeniden başladı.



IKYB'nin yaptığı bağımsızlık referanduma karşı Türkiye'nin uyguladığı yaptırımlar arasında bulunan Diyarbakır-Erbil uçuşları yeniden başladı. Türk Hava Yolları markası Anadolujet'in Diyarbakır'dan IKBY'nin Erbil şehrine tarifeli uçuşları, bugün itibariyle haftanın üç günü karşılıklı olarak başlatıldı. 18 aydan sonra ilk uçuş için Diyarbakır Havalimanı'nda tören düzenlendi. AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, Türk Hava Yolları Bölgesel Uçuşlar Başkanı ve Anadolujet Başkanı Said Şamil Karakaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.



Törende konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, nevruz günü Anadolujet'in Erbil'e Diyarbakır'dan uçuş düzenlemesinin anlamlı olduğunu ifade etti. Eker, "Öncelikle bu seferin başlatılması sebebiyle THY'nin Anadolujet Başkanlığı'na teşekkürlerimi iletiyorum. Bu seferlerin başlamasıyla ilgili Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından talepler bana aktarıldığında THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile görüştüm, sağ olsunlar onlar gerekli çalışmaları yaptılar. Bu seferlerin, Erbil ile Diyarbakır arasında sadece iki şehrin insanları arasında değil, iki bölgenin tüccarları, sanayicileri, sağlık turizmi, kültür turizmi, tarım, hayvancılık bütün bunlarla ilgili karşılıklı ilişkileri pozitif yönde etkileyecek bir seferdir" dedi.



Anadolujet Başkanı Said Şamil Karakaş ise Diyarbakır ile Erbil arası haftada 3 karşılıklı seferlerin yapılacağını ifade ederek, bilet fiyatlarının ise 99 dolardan başlayacağını söyledi. Anadolujet'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sonra IKBY'nin Erbil şehri yurtdışı uçuş ağına kattığını ifade eden Karakaş, "37 uçak filosu, Ankara Esenboğa ve Sahiba Gökçen Havalimanları merkezli uçuşlarıyla tüm Türkiye'yi bir birine bağlayan Anadolujet, Diyarbakır-Erbil ve Gaziantep-Erbil uçuşlarının başlanmasından mutluluk duyuyoruz. Anadolu'nun bu iki önemli şehirlerinden tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Erbil'e başlattığımız uçuşları ile şehirler ve kültürler arasında köprü kurma görevini sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından pasta ve kurdele kesilip, 18 ay aradan sonra Diyarbakır'dan Erbil seferini yapan yolcu uçağı havalandı.



- Diyarbakır

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