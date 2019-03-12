Diyarbakır Erbil Uçuşları 21 Mart'ta Başlıyor
38 dakika önce
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) girişimleri sonucunda Diyarbakır-Erbil karşılıklı uçak seferleri 21 Mart'ta başlıyor.
Diyarbakır
Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) girişimleri sonucunda Diyarbakır- Erbil
karşılıklı uçak seferleri 21 Mart
'ta başlıyor. Sabiha Gökçen Anadolu Jet
Müdürü Ahmet Yıldız, Diyarbakır THY
Müdürü Ayhan Tan, DHMİ İl Müdürü Mustafa Furak DTSO'yu ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya
, turizm komisyonu ve Diyarbakır Otelciler Derneği ile görüştü. Görüşmede, Türk Hava Yolları
'nın alt markası AnadoluJet'in Diyarbakır'dan IKBY'nin Erbil şehrine tarifeli uçuşlarının 21 Mart 2019 tarihinden itibaren haftanın üç günü karşılıklı olarak başlatılacağı aktarıldı. Konuya ilişkin bilgi veren DTSO Başkanı Kaya, uzun süredir seferlerin başlaması için girişimlerinin olduğunu ve bu girişimlerden nihayet sonuç aldıklarını belirtti. Karşılıklı uçuşların kent ekonomisine katkısına da değinen Kaya, "Uçuşlar karşılıklı ticaretin geliştirilmesi için önemli. Habur sınır kapısında yaya geçişi için de yatırımlar yapılıyor bu yıl. Ancak özellikle iş insanlarımız için ulaşımda kolaylık sağlanması gerekiyor. Aynı şekilde karşılıklı turizmin geliştirilmesi ve sağlık sektöründe önemli bir potansiyeli olan ilimizin yurtdışına sağlık hizmeti sunması içinde ulaşımda kolaylığın sağlanması ve uçuşların geliştirilmesi önem taşıyor" dedi.
Ayrıca Anadolu Jet'in Kıbrıs
uçuşlarına da değinen Kaya, Kıbrıs uçuşları için de girişimlerinin devam ettiğini belirtti. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:49 Kaynak: İHA
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