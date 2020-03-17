Diyarbakır esnafı koronavirüs tedbirlerine uydu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır esnafı koronavirüs tedbirlerine uydu - Son Dakika

Diyarbakır esnafı koronavirüs tedbirlerine uydu

6 saat önce

Diyarbakır'da zabıta ekipleri, İçişler Bakanlığı'nın koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayınladığı genelgeyle faaliyetleri geçici süreyle durdurulan mekanlarda denetim yaptı.

Diyarbakır'da zabıta ekipleri, İçişler Bakanlığı'nın koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayınladığı genelgeyle faaliyetleri geçici süreyle durdurulan mekanlarda denetim yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan mekanları dolaştı, işletmecilerin uygulamaya riayet ettiğini tespit etti.

Önce uyarı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürü Abdulaziz Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının aldığı karar uyarınca ilçe zabıta ekipleri ve emniyet güçleriyle birlikte ortak çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Dün geceden beri denetime başladıklarını ve 100'e yakın işletmeye uyarıda bulunduklarını aktaran Arı, "Yaptığımız kontrol neticesinde esnafımızın yüzde 99'a yakını şu an uymuş durumda. Kendilerine bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımız ve kontrollerimiz de devam edecek." diye konuştu.

Vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunmasının bulaşma riskini artabileceği düşüncesiyle kafe, lokanta, oyun salonu, çay bahçesi, lunaparak, hamam ve spor merkezleri gibi mekanların faaliyetleri yurt genelinde dün gece yarısı geçici süreyle durdurulmuştu.

Diyarbakır esnafı koronavirüs tedbirlerine uydu

Diyarbakır, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:00 Kaynak: AA
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