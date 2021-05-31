Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası - Mağazalarımız - Et ve Süt Kurumu - Son Dakika

Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası - Mağazalarımız - Et ve Süt Kurumu
31.05.2021 20:19
Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası - MağazalarımızTelefon: 0 (412) 226 01 65 - 66 Dahili: 150 Adres: Şehitlik Mah., Sezai Karakoç Bulv., 37. Sok. No: 20 Yenişehir/DİYARBAKIR.
Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası - MağazalarımızTelefon: 0 (412) 226 01 65 - 66 Dahili: 150 Adres: Şehitlik Mah., Sezai Karakoç Bulv., 37. Sok. No: 20 Yenişehir/DİYARBAKIR
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