Diyarbakır Et ve Süt Kurumu'na Eyp'li Saldırı
1 saat önce
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Et ve Süt Kurumu'na 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:21 Kaynak: İHA
'ın Yenişehir
ilçesinde bulunan Et ve Süt Kurumu
'na 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Bahçe
duvarını aşmadan infilak eden patlayıcılar, 2 araçta hasara neden oldu. Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Et ve Süt Kurumu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından kuruma 2 adet el yapımı patlayıcı atıldı. Bahçe duvarını aşmayan patlayıcıların kaldırıma düşerek infilak etmesi sonucu park halinde bulunan 2 araç hasar gördü. Patlama esnasında kaldırımda kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede incelemelerde bulunan polis, kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.
(İHA)
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