Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Et ve Süt Kurumu'na Eyp'li Saldırı

Diyarbakır Et ve Süt Kurumu'na Eyp'li Saldırı

1 saat önce

Diyarbakır Et ve Süt Kurumu'na EYP'li saldırıDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Et ve Süt Kurumu'na 2 adet el yapımı patlayıcı atıldı.

Diyarbakır Et ve Süt Kurumu'na EYP'li saldırı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Et ve Süt Kurumu'na 2 adet el yapımı patlayıcı atıldı. Bahçe duvarını aşmadan infilak eden patlayıcılar, 2 araçta hasara neden oldu.
Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Et ve Süt Kurumu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından kuruma 2 adet el yapımı patlayıcı atıldı. Bahçe duvarını aşmayan patlayıcıların kaldırıma düşerek infilak etmesi sonucu park halinde bulunan 2 araç hasar gördü. Patlama esnasında kaldırımda kimsenin bulunmaması faciayı önledi.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede incelemelerde bulunan polis, kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:21 Kaynak: İHA
Yenişehir, Diyarbakır, Et ve Süt Kurumu, 3. Sayfa
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