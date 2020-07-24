DİYARBAKIR Evde çıkan yangında maddi zarar meydana geldi - Son Dakika

DİYARBAKIR Evde çıkan yangında maddi zarar meydana geldi

Evde çıkan yangında maddi zarar meydana geldiDİYARBAKIR'da 10 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Evde çıkan yangında maddi zarar meydana geldi DİYARBAKIR'da 10 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi'ndeki 10 katllı aprtmanın 4'üncü katındaki dairede öğe saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saat çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede evdeki malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 05:34

Kaynak: DHA

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