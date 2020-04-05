Diyarbakır 'evde kal' çağrılarına uymadı, güneşli havayı gören dışarı çıktı - Son Dakika

Diyarbakır 'evde kal' çağrılarına uymadı, güneşli havayı gören dışarı çıktı

Kentte sosyal mesafe kuralına uyulmazken, gelin ve damatlar da tarihi mekanlarda fotoğraf çektirmeye devam etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da güneşli havayı gören vatandaşlar, korona virüs salgınına rağmen sokakları doldurdu. Kentin en işlek noktalarından olan Gazi Caddesinde adım atacak yer bulunmazken, gelin ve damatlar da tarihi mekanlarda fotoğraf çektirmeye devam etti.

Çin'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı 'evde kal' çağrıları yapılırken bugün güneşli havayı gören Diyarbakırlılar sokaklara akın etti. Kentin tarihi noktalarından olan On Gözlü köprü, Hz. Süleyman Cami gibi alanlar kapatılırken, kimi yerlerde gelin ve damatlar fotoğraf çekmeye devam etti. Bazı vatandaşlar tarihi surlara çıkarken, bazı aileler tehlikeyi hiçe sayarak çocuklarını dışarı çıkarttı. Sur ilçesinde ve kentin farklı noktalarında vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilerek sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Sur esnaflarından Adil Aydın, Diyarbakırlıların kente virüs gelmemiş gibi hareket ettiğini söyledi. Aydın, "Gençlerin evde kalması lazım. Dışarı çıkıp eve gittikleri zaman bu mikrobu alıp kendileriyle eve taşıyorlar. Lütfen gençler evde kalın. Evde hayat var. Hem kendi hayatınızı hem de evde olan ailelerinizin hayatlarını tehlikeye ve riske atmayın. Bu hastalığı yenebilme noktasında fayda verecek ise 10 gün, 15 gün 20 gün aralıklarla sokağa çıkma yasağı uygulanmasını fayda görüyorum" dedi.