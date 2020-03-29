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Diyarbakır "Evde kal" çağrısına uyuyor - DİYARBAKIR
6 saat önce
Diyarbakır'da vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.
Diyarbakır'da vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 01:38 Kaynak: AA
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