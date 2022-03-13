Son dakika... Diyarbakır'da evde kilitli kalan 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Son dakika... Diyarbakır'da evde kilitli kalan 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

13.03.2022 14:13

Son dakika haberler... Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kapı kilitlenince evde mahsur kalan 2 çocuğu kurtardı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kapı kilitlenince evde mahsur kalan 2 çocuğu kurtardı.

Kayapınar ilçesi 500 Evler Mahallesi'ndeki bir binanın 5. katında oturan ve annelerinin evde yalnız bıraktığı yaşları 1,5 ve 9 olan iki kardeş, kapıyı açmaya çalışırken kendilerini kilitleyerek evde mahsur kaldı.

Komşuların bildirmesi üzerine olay yerine gelen anne de kapıyı açamayınca İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istendi.

Olay yerine sevk edilen ekipler 2 çocuğu yangın merdiveniyle balkondan alarak kurtardı.

İtfaiye ekiplerince ailesine teslim edilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika... Diyarbakır'da evde kilitli kalan 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika... Diyarbakır'da evde kilitli kalan 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika... Diyarbakır'da evde kilitli kalan 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika... Diyarbakır'da evde kilitli kalan 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika... Diyarbakır'da evde kilitli kalan 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika... Diyarbakır'da evde kilitli kalan 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika... Diyarbakır'da evde kilitli kalan 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika... Diyarbakır'da evde kilitli kalan 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Diyarbakır'da evde kilitli kalan 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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