DİYARBAKIR - Evladına kavuşmanın sevincini oturma eylemi yapan annelerle paylaştı - Son Dakika

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Dağa kaçırılan oğulları Halil İbrahim'e kavuşan anne Özlem Görmez ile baba Mehmet Görmez, sevinçlerini HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelerle paylaştı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 795'inci gününde sürüyor.

Diyarbakır'a 16 Mart'ta HDP il binası önünde oturma eylemine katılan anne Özlem ile baba Mehmet Görmez'in güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Halil İbrahim'e 8 yıllık hasretin ardından sarılması, umutlu bekleyişini sürdüren diğer ailelere de moral oldu.

Oğullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Görmez çifti, anneleri ziyaret etti. Ziyaretin ardından duygularını ifade eden anne Görmez, oğullarına kavuşmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Görmez, 8 yıllık evlat hasretinin sona erdiğini dile getirdi. Görmez, şöyle konuştu:

"Ne olur hepiniz evinize gelin. Orada zorluklar içinde perişan haldeler. Evlatlarımızı bize geri verin. Tüm annelere sesleniyorum, gelin o kuzularımızı o kurtlardan kurtaralım. Kuzularımızı kurtlara teslim etmeyelim. Oğlum çok zorluk çekmiş. 'Oğlum yaşlanmışsın, saçların beyazlamış' dedim. 'Anne sen biliyor musun ben ne çektim' dedi. Biz buradayız, gitmeyeceğiz. Bir tane çocuk bile dağda kalmayana kadar gitmeyeceğiz. Biz sadece evlatlarımızı istiyoruz."