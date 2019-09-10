Son Dakika Haberleri: Diyarbakır eyleme bir anne daha katıldı
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır eyleme bir anne daha katıldı

1 saat önce

HDP önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (2)EYLEME BİR ANNE DAHA KATILDIDiyarbakır'da, HDP il binası önündeki oturma eylemini 8'inci günde de sürdüren ailelerin arasına, Ordu'dan gelen Latife Ödümlü de katıldı.

HDP önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (2)

EYLEME BİR ANNE DAHA KATILDI

Diyarbakır'da, HDP il binası önündeki oturma eylemini 8'inci günde de sürdüren ailelerin arasına, Ordu'dan gelen Latife Ödümlü de katıldı. Siirtli olan ancak Ordu'da yaşayan Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün, 10 ay önce, terör örgütü PKK tarafından Irak'ın kuzeyine kaçırıldığı iddiasıyla eyleme katılan 20'nci aile oldu. Latife Ödümlü, oğlunun bulunmasını isteyerek, Dicle Üniversitesi'nde okuyordu. Bir gün aradım, cevap vermedi sonra sürekli aradım, cevap vermedi. Kaç sefer emniyete gittim, yurt dışına gittim, kapı kapı dolaştım, bulamadım. Bu binaya 2 sefer geldim. Biriyle konuştum; dedim 'Sen götürdün', 'Yok ben götürmedim' dedi. Götüren şoförü de buldum. Kapıya kadar götürdüğünü söyledi. Irak'ın kuzeyine gitmiş. Ben, eşim ve amcası 3 defa Irak'a gittik. Kapı kapı dolaştık. Bulamadım. Bir arkadaşıyla konuştum, ikinci günden sonra o da kayboldu. Ben de televizyonda burayı gördüm, geldim. Kaybolduğu günden beri arıyorum. Öldü mü, kaldı mı, bilmiyorum dedi.

HDP ÖNÜNDE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

Öte yandan HDP önündeki ailelere destek ziyaretleri de sürüyor. Aileleri ziyarete gelen bir grup STK temsilcisi, Türk bayrağı açtı. Aileler, STK temsilcilerine alkışlayarak, teşekkür etti.

Diyarbakır eyleme bir anne daha katıldı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan, HDP binası önündeki eyleme ilişkin açıklama
15 temmuz gecesi tankın altına yatan Metin Doğan'dan, HDP binası önünde eylem yapan annelere destek ziyareti Hurda araçta ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabul ettiği ABD'li bakana canlı yayında PKK sitemi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 14:44:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır eyleme bir anne daha katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]