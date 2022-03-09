Diyarbakır'da ürün stoklayan ve fahiş fiyat uygulayan marketlere yasal işlem - Son Dakika
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Diyarbakır'da ürün stoklayan ve fahiş fiyat uygulayan marketlere yasal işlem

09.03.2022 14:10

Diyarbakır'da yapılan denetimde depolarında yağ ve temel gıda maddelerini stokladıkları, yağ ürünlerinde fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen 20 markete yasal işlem uygulandı.

Diyarbakır'da yapılan denetimde depolarında yağ ve temel gıda maddelerini stokladıkları, yağ ürünlerinde fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen 20 markete yasal işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde faaliyet yürüten yerel ve zincir marketlerde denetim yaptı.

Başta ayçiçeği yağı olmak üzere bazı temel gıda ürünlerinde stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla başlatılan denetimlerde ekipler, reyonlarında ayçiçeği yağı bulunmayan marketlerin depolarını kontrol etti.

Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat, raf ve kasa fiyatı arasındaki uyumsuzluk, etiketsiz ürün satışı gibi konularda da inceleme yapıldı.

Tespit edilen aksaklıklarla ilgili tutanak tutan zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerine stokçuluk yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Ekipler, depolarında yağ ve temel gıda maddelerini stokladıkları ve yağ ürünlerinde fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen 20 market hakkında yasal işlem yaptı.

Büyükşehir Belediyesinin fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerine devam edeceği belirtildi.

Diyarbakır'da ürün stoklayan ve fahiş fiyat uygulayan marketlere yasal işlem
Diyarbakır'da ürün stoklayan ve fahiş fiyat uygulayan marketlere yasal işlem
Diyarbakır'da ürün stoklayan ve fahiş fiyat uygulayan marketlere yasal işlem
Diyarbakır'da ürün stoklayan ve fahiş fiyat uygulayan marketlere yasal işlem
Diyarbakır'da ürün stoklayan ve fahiş fiyat uygulayan marketlere yasal işlem
Diyarbakır'da ürün stoklayan ve fahiş fiyat uygulayan marketlere yasal işlem
Diyarbakır'da ürün stoklayan ve fahiş fiyat uygulayan marketlere yasal işlem
Diyarbakır'da ürün stoklayan ve fahiş fiyat uygulayan marketlere yasal işlem
Diyarbakır'da ürün stoklayan ve fahiş fiyat uygulayan marketlere yasal işlem
Diyarbakır'da ürün stoklayan ve fahiş fiyat uygulayan marketlere yasal işlem
Diyarbakır'da ürün stoklayan ve fahiş fiyat uygulayan marketlere yasal işlem
Diyarbakır'da ürün stoklayan ve fahiş fiyat uygulayan marketlere yasal işlem
Diyarbakır'da ürün stoklayan ve fahiş fiyat uygulayan marketlere yasal işlem

YORUMLAR
500
Sakarya'da fırsatçılığa ve stokçuluğa geçit yok Sakarya'da fırsatçılığa ve stokçuluğa geçit yok Kahramanmaraş'ta zabıtadan yağ denetimi Kahramanmaraş'ta zabıtadan yağ denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da ürün stoklayan ve fahiş fiyat uygulayan marketlere yasal işlem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da ürün stoklayan ve fahiş fiyat uygulayan marketlere yasal işlem - Son Dakika
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