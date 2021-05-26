'DİYARBAKIR FETHEDİLMESEYDİ MALAZGİRT ZAFERİ VE İSTANBUL'UN FETHİ DE OLMAYABİLİRDİ' - Son Dakika

DİYARBAKIR Valisi Minür Karaloğlu, kentin 639 yılındaki fethinin önemine değinerek, Diyarbakır fethedilmeseydi, İslam'ın kapısı, İslam'ın eşiği bu şehir 639'da Müslüman olmasaydı belki daha sonra Malazgirt zaferi ve İstanbul'un fethi de olmayabilirdi. Onun için buranın fethi sadece Diyarbakır için değil bütün Anadolu ve Anadolu'nun batısındaki bölgelerin İslam ile tanışması için çok çok önemli dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında İstanbul, İzmir, Aydın, Uşak ve Sakarya'dan 100 genç Diyarbakır'a geldi. Kentin tarihi ve turistik yerlerini gezen gençler, Sur ilçesinde bulunan tarihi İçkale'de Vali Münir Karaloğlu ile bir araya geldi. Gençlere Diyarbakır'ın tarihini anlatan Vali Karaloğlu, kentin 639 yılındaki fethinin önemine değinerek, şunları söyledi

Diyarbakır'ın fethi, Malazgirt'in fethinin habercisi ama İstanbul'un fethinin de müjdecisidir. Diyarbakır fethedilmeseydi, İslam'ın kapısı, İslam'ın eşiği bu şehir, 639'da Müslüman olmasaydı belki daha sonra Malazgirt zaferi ve İstanbul'un fethi de olmayabilirdi. Onun için buranın fethi sadece Diyarbakır için değil bütün Anadolu ve Anadolu'nun batısındaki bölgelerin İslam ile tanışması için çok çok önemli. Diyarbakır kesintisiz 1382 yıldır İslam toprağı ve 1382 yıldır kesintisiz Ezan-ı Muhammedi okunuyor. Yönetimler değişse de hep İslam toprağı olmuş. Diyarbakır mübarek bir şehirdir. Diyarbakır hem peygamberler hem sahabeler hem evliyalar hem de büyük sultanların da kabrinin olduğu güzel bir şehirdir. Diyarbakır'a bundan sonra İzmir'den, Aydın'dan, Uşak'tan, İstanbul'dan, Sakarya'dan bakarken sıradan bir şehir olarak bakmayın deyin ki, Diyarbakır, 639 yılında fethedilmeseydi belki biz Sakarya'da Müslümanlıkla tanışmamış olabilirdik. Onun için Diyarbakır'ın bizim gönlümüzdeki yeri farklı demenizi bekliyoruz.