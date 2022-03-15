"Diyarbakır Fetih Marşı Güfte Yarışması" yapılacak - Son Dakika

Diyarbakır'ın Fethi'nin 1383. yıl dönümü münasebetiyle Türkçe ve Kürtçe "Diyarbakır Fetih Marşı Güfte Yarışması" düzenlenecek.

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şubesi Başkanı Ramazan Tekdemir, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Diyarbakır'ın Fethi'nin 1383. yıl dönümü münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi ile Türkçe ve Kürtçe kategorilerinde ödüllü Fetih Marşı Yarışması yaptıklarını söyledi.

Yarışmayla fetih ruhunu ve bilincini güfte ve beste ile yorumlayarak yeniden bir bilinç oluşturmak ve var olan bilinçleri tazelemek istediklerini aktaran Tekdemir, şöyle konuştu:

"Bu yarışmayı öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve ülkemizin her yerinden katılımcılar başvurabilir. Şehrimizin İslam ile yeniden başlayan tarihini tahkim kılmak ve kimlik bir ruh dinamizmi oluşturmak istedik. Yarışmamıza başvurular 20 Nisan'a kadar devam edecek olup 25 Nisan'da dereceye girenler ilan edilecektir."

Tekdemir, yarışmaya katkılarından dolayı Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür etti.