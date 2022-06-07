Diyarbakır Final Okulları'nda mezuniyet coşkusu - Son Dakika
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Diyarbakır Final Okulları'nda mezuniyet coşkusu

07.06.2022 15:54

Diyarbakır Final Okulları'nda mezuniyet coşkusuDİYARBAKIR Diyarbakır'da eğitim çıtasını yükseklere taşıyan Özel Final Fen ve Anadolu Lisesi 2022 yılı mezunlarını ihtişamlı bir törenle uğurladı.

Diyarbakır Final Okulları'nda mezuniyet coşkusu

DİYARBAKIR Diyarbakır'da eğitim çıtasını yükseklere taşıyan Özel Final Fen ve Anadolu Lisesi 2022 yılı mezunlarını ihtişamlı bir törenle uğurladı.

Uzun yıllardır eğitim alanında hizmet veren ve yetiştirdiği başarılı öğrenciler ile Diyarbakır'ın eğitim çıtasını yükseklere taşıyan Özel Diyarbakır Final Fen ve Anadolu Lisesi 2022 yılı mezunlarını havai fişekler altında ihtişamlı bir törenle uğurladı. Okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet gecesine Kayapınar İlçe Milli Eğitim müdürü, okul kurucularından Şahin Otu, birçok eğitimci ile Özel Diyarbakır Final Okulu öğretmenleri, öğrencileri ve velileri katıldı.

Final Okulları Lise Müdürü Recep Kepenek, Covid-19 sürecinden iki yıl sonra ciddi bir program ile açık havada mezuniyet töreni yapmaya karar verdiklerini söyledi. Kepenek, "Muhteşem bir gece olacağını düşünüyorum. Öğrenci ve velilerimiz çok heyecanlı bu gecenin tadını çıkartmak için. 12. sınıf öğrencilerimizin mezuniyetini yapıyoruz, bu yıl alacakları diplomaları ile 2 hafta sonra YKS sınavlarına girecekler; heyecanları dorukta. Hem moral motivasyon hem de sınav öncesi çocuklarımız çok ciddi yoğun çalıştılar bu yoğun çalışma sonrası moral motivasyonlarını yükselterek sınavlarına uğurlayacağız" dedi.

12. sınıf öğrencilerden Rengin Kılıç, Final'de 8 yılının geçtiğini, çok güzel şeyler yaşadığını ve her köşede bir anısının olduğunu kaydetti. Kılıç, "Küçüklüğümden bu yaşıma çok hızlı geçti. Bugün hem mutluyum hem de üzgünüm okulumdan ayrıldığım için. Bu okul çok güzel şeyler kattı hem sosyal hem de akademik olarak güzel bir 8 yıl geçirdim. Bu gece okulumun son günü güzel bir şekilde geçirmek istiyorum" diye konuştu.

Velilerden Kazım Yıldırım, kızı Hivda'nın orta okuldan beri bu okulda olduğunu, çok çalışkan bir öğrenci ve kendisiyle gurur duyduğunu kaydetti. Yıldırım, "Evladım heyecanlı. İnşallah üniversite hayatında da güzel bir geleceğe atılır. Daha önce duyduğumuz gibi gurur duyarız. Tıp istiyor kazanacağından da eminim. Kızımın üstüne okumaya hevesli bir insan tanımadım" şeklinde konuştu.

Velilerden Şükran Yiliç ise, kızının mezuniyetinde heyecanlı ve mutlu olduğunu, daha güzel yerlerde görmek istediğini kaydetti.

Diyarbakır Final Okulları'nda mezuniyet coşkusu
Diyarbakır Final Okulları'nda mezuniyet coşkusu
Diyarbakır Final Okulları'nda mezuniyet coşkusu
Diyarbakır Final Okulları'nda mezuniyet coşkusu

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Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Diyarbakır, Kayapınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Final Okulları'nda mezuniyet coşkusu - Son Dakika

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