Diyarbakır FK güç depoluyor
TFF 3. Lig 1. Grup temsilcisi Diyarbakır Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da kamp yaparak sürdürüyor.
TFF 3. Lig 1. Grup temsilcisi Diyarbakır Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da kamp yaparak sürdürüyor.
Teknik direktör Mehmet Erdal Alpaslan nezaretinde günde çift idman yapan yeşil-kırmızılı takım sezon öncesinde güç depoluyor. Bu hafta hazırlık maçlarına başlayacak olan kulübün 2. Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, huzurlu bir ortamda lige hazırlandıklarını belirterek transfer çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Yönetim olarak kamp çalışmalarını ziyaret ettiklerini belirten Avşar, "Takımımız teknik direktör Mehmet Erdal Alpaslan nezaretinde sıkı bir çalışma programı ile sezona hazırlanıyor. Kulüp Başkanımız Turan İlgın ve Asbaşkanımız Kemal Onur ile birlikte kampa gelerek teknik heyet ve futbolcularımıza moral verdik. Şu ana kadar kaliteli oyuncular transfer ettik. Anlaşmaya vardığımız isimler var, onları da açıklayacağız" dedi. - DİYARBAKIR
Son Dakika Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi Portekiz ekibi Boavista, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye talip oldu Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Maksimum sertliği göstermeye hazırız Marcao ve Belhanda transferinde çarpıcı gelişme! İki isim için de G.Saray'a teklif gelmedi Koronavirüs aşısını bulan Ruslardan bir güzel haber daha: Kasım-Aralık gibi uygulayacağız Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı Öfkeden ne yapacağını şaşırdı! İşten çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi Son Dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Papa Francis'in Doğu Akdeniz çağrısına destek Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 2 yaralı, 8 gözaltı Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı Japonya'da tayfun alarmı! "Tahliyeye hazır olun" çağrısı yapıldı Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı