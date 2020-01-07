Diyarbakır Forum AVM'den miniklere ücretsiz etkinlik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır Forum AVM'den miniklere ücretsiz etkinlik - Son Dakika

Diyarbakır Forum AVM'den miniklere ücretsiz etkinlik

6 saat önce

Diyarbakır Forum Alışveriş Merkezi down sendromu konusunda farındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan ve TRT Çocuk'ta yayınlanan çizgi film karakterleri 'Kardeşim Ozi' ile minikleri bir araya getiriyor.

Diyarbakır Forum AVM'den miniklere ücretsiz etkinlik, System.String[]

Diyarbakır Forum Alışveriş Merkezi down sendromu konusunda farındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan ve TRT Çocuk'ta yayınlanan çizgi film karakterleri 'Kardeşim Ozi' ile minikleri bir araya getiriyor.


18 - 26 Ocak tarihleri arası 3 seans halinde çocukları karşılayacak olan Kardeşim Ozi etkinliği kapsamında Forum Diyarbakır AVM, miniklerin down sendromu hakkında bilinçlenmesini de sağlıyor. Ücretsiz olan etkinliğe tüm Diyarbakır halkının davetli olduğu belirtildi. Etkinlik seanslarının ise 15.00-17.00 ve 19.00 saatlerinde olacağı bildirildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:28 Kaynak: İHA
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