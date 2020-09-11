Diyarbakır Futbol Kulübü'ne tahkim kurulu şoku

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, daha önce aynı isim ile kurulan başka kulüp olduğuna dikkat çekerek 3. Lig ekibi Diyarbakır Futbol Kulübü'nün isim tescilini iptal etti. Futbol Federasyonu yönetimi tarafından onaylanan isim tescili geçersiz sayılırken, Diyarbakır ekibi ya eski ismi Diyarbekirspor ya da başka isimle yoluna devam edecek.

Daha önce kurulmuş olan ve Diyarbakır amatör liglerinde mücadele eden aynı isimli kulübün itirazını değerlendiren Tahkim Kurulu, 3. Lig ekibi Diyarbakır Futbol Kulübü'ne yönetim kurulunun tescili ile verilen isim hakkını iptal etti. Tahkim Kurulu'nun kararında, "Diyarbakır Futbol Kulübü Derneğinin TFF yönetim kurulunun 25 Ağustos 2020 tarihli kararına karşı Diyarbakır Futbol Kulübü Derneğinin, Diyarbekir Spor Futbol Yatırımları AŞ'nin müsabakalara iştirak ederken kullanacağı ismin değiştirilmesine dair talep doğrultusunda lige katılım isminin değiştirilmesine ilişkin 25 Ağustos 2020 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde Diyarbakır Futbol Kulübü Derneğinin itirazının kabulüne, oy çokluğu ile karar verilmiştir" denildi.

Bu kararın ardında büyük bir şok yaşayan Diyarbekirspor'un ne yapacağı merak konusu oldu. Ligin başlamasına 1 hafta verilen bu karar karşısında şaşkına dönen yeşil-kırmızılı kulübün yola Diyarbekirspor olarak devam etmesi ya da yeni bir isim için karar alarak Futbol Federasyonu'na başvurması bekleniyor.

Öte yandan kamp çalışmalarını bugün tamamlayacak olan yeşil-kırmızılı takımın 3 günlük iznin ardında Pazartesi günü ligin ilk haftasında Manisaspor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacağı kaydedildi. Anlaşmaya varılan çok önemli transferler olduğu ve bunların açıklanacağı da belirtildi. - DİYARBAKIR