Diyarbakır gazeteleri tam sayfa 'evde kal Diyarbakır' manşetiyle çıktı - Son Dakika

Diyarbakır'da çıkan yerel gazeteler, korona virüs salgınına dikkat çekmek için tam sayfa 'evde kal Diyarbakır' manşeti ile okuyucuları ile buluştu.



Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadelede, Türkiye'deki tüm kurum ve kuruluşlar virüsten toplumun en az şekilde etkilenmesi için gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakır gazeteleri bugüne kadar korona virüs salgınıyla ilgili sürdürdüğü sorumlu yayıncılığını 'evde kal Diyarbakır' ve 'evde kal Türkiye' ortak çağrısı ile sürdürdü. Diyarbakır'da yayımlanan yerel gazeteler tam sayfa 'Kendimizi, sevdiklerimizi ve ülkemizi koruyalım, zorunlu olmadıkça evlerimizdan çıkmayalım' mesajı verdi.



Basın İlan Kurumu Diyarbakır Şube Müdürü Osman Başeğmez, böylesine önemli günlerde basına büyük görevler düştüğünü söyledi. Başeğmez, "İlimizde şu anda Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu'nun liderliğinde tam bir koordinasyon içerisinde korona virüs ile mücadele ediliyor. Bu süreçte alınan tedbirlerin kamuoyuna duyurulması, halkın aydınlatılması çok önemli. Sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan bilgi kirliliğinden korunmanın yolu resmi makamların açıklamalarına kulak vermekten geçiyor. Basın İlan Kurumu Genel Müdürümüz Rıdvan Duran, hastalığın görüldüğü ilk günlerde korona virüs salgınıyla ilgili yapılacak yayınlarda basının sağduyulu davranması ve toplumsal duyarlılık göstermesi çağrısında bulunmuştu. Bu çağrının Diyarbakır gazetelerimizde örnek bir şekilde yansımasını görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.



Başeğmez, benzer şekilde sorumluluk alanında bulunan Batman ve Mardin'deki gazetelerin de ortak bir mesajla kamuoyunda farkındalığı artıracak yayınlar yapacaklarına inandığını ifade etti. - DİYARBAKIR