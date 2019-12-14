Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağı tamamlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağı tamamlanıyor - Son Dakika

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağı tamamlanıyor

6 saat önce

Diyarbakır'da trafik kurallarına aykırı olan, sık sık kazalara sebep olup vatandaşların şikayetlerine konu olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişindeki kavşakta Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatları ile başlanan çalışmalarda sona gelindi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağı tamamlanıyor, System.String[]

Diyarbakır'da trafik kurallarına aykırı olan, sık sık kazalara sebep olup vatandaşların şikayetlerine konu olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişindeki kavşakta Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatları ile başlanan çalışmalarda sona gelindi.


Güzeloğlu'nun 21 Kasım günü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde bulunan kavşakta yaptığı basın açıklamasının ardından çalışmaların startı verilmesiyle, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin soğuk ve yağışlı havalara rağmen aralıksız sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor.


Kavşak yatırım bedeli 1 milyon 600 bin TL


Yol genişletme, orta göbek ve refüj çalışmasını tamamlayan ekipler, kaldırım çalışmasıyla birlikte kısa zamanda çalışmayı tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacağı belirtilirken, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarla birlikte yılda 2 milyon 600 bin kişiye hizmet veren Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişindeki kavşakta yapım çalışması, yol altyapısı, kaldırım bordür düzenlemesi ile birlikte 1 milyon 600 bin Türk Lirasına mal edilirken, düzenleme ile birlikte güvenli ve konforlu bir trafik akışına kavuşacağı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:10 Kaynak: İHA
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