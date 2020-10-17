Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Uslu'den Ergani'deki spor tesislerine inceleme - Son Dakika

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Ergani ilçesindeki tesislerde incelemede bulundu.

Uslu, Ergani'deki sportif faaliyetler ve tesislerin durumu hakkında Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kenan Taş'dan bilgi aldı.

Uslu, bu ay yapılacak ihale ile Ergani Spor Salonunun boyasının yapılacağını, zemin kaplamasının yenileneceğini, Ergani Sentetik Çim Sahanın zemininin değiştirileceğini, soyunma odalarının onarımı ve tribün koltuklarının değiştirilmesinin, genel bakımın yapılacağını aktardı.

Taş, ziyaretinden dolayı Uslu'ya teşekkür ederek, ilçenin spor merkezi olması için çaba gösterdiklerini ifade etti.