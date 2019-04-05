Diyarbakır Göç Yolunda Şahinlere Ev Sahipliği Yapıyor

Göçmen kuşların rotasında bulunan Diyarbakır, bu mevsimde yüzlerce şahine ev sahipliği yapıyor.

BESTAMİ BODRUK - Göçmen kuşların rotasında bulunan Diyarbakır, bu mevsimde yüzlerce şahine ev sahipliği yapıyor.



Kuş türlerinin Afrika, Avrupa ve Asya göç yolu üzerinde bulunan Anadolu toprakları, aynı zamanda birçoğuna da konaklama ve üreme sahası oluyor. Göçmen kuşların rotasında bulunan Diyarbakır da bu mevsimde yüzlerce şahini ağırlıyor.



Şahinler, havaların yavaş yavaş ısındığı Diyarbakır'ın Ergani, Dicle ve Eğil ilçesinin kırsal bölgelerinde görüntülendi.



Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, önemli göç yollarından Kafkaslar ve Balkanlar güzergahında olduğunu söyledi.



Göçler esnasında ana göç yollarının yanı sıra tali göç güzergahlarının da oluştuğunu kaydeden Karakaş, "Göçler esnasında yan yollar oluşuyor. Bunlar da bölgemizden geçiyor ve pek çok göçmen kuş türü tarafından kullanılıyor. Söz konusu kuşların, göç yolunda Dicle-Fırat nehir sistemlerini bir işaret olarak kullandıklarını düşünüyoruz. Yırtıcı kuşlarımızdan şahinler, atmacagiller familyasında olup bu göç güzergahını kullanan türlerden biridir. Şahinler genellikle kalabalık gruplar halinde göç ederler. Gördüğümüz kalabalık grupların büyük çoğunluğu, kuzey enlemlere göç etmek için bölgeyi kullanırlar." diye konuştu.



Son günlerde yoğun olarak Diyarbakır'ın Ergani, Dicle, Eğil ilçelerinin yanı sıra merkezde de Hevsel Bahçeleri ve Dicle Üniversitesi yerleşkesi civarında da şahinlerin görüldüğünü aktaran Karakaş, yaşam yerlerinin, genelde tarım alanlarına yakın ormanlık bölgeler olduğunu belirtti.



Geniş bir alana yayılabildiklerini anlatan Karakaş, "Küçük memeliler, sürüngenler, böcekler ve küçük tür kuşlarla besleniyorlar. Onun için tarımsal anlamda çok yararlı varlıklar. Özellikle güneşin batmasına yakın ağaçların üzerinde toplanır ve tünerler. Göç güzergahında dinlenirler." dedi.



"Korkulacak bir şey yok"



Şahinlerin insanlar için tehlike oluşturmadığını vurgulayan Karakaş, çiftçilerin ve diğer vatandaşların şahin görünce paniğe kapılmamasını, onların da insanlardan çekindiğini kaydetti.



Avcılara uyarı



Ergani ilçesinde avcıların ateş etmesi sonucu saçmalarla yaralanan bir şahinin kanadını tedavi eden veteriner hekim Mesut Tomar da bilinçsiz avlanmanın doğaya zarar verdiğini dile getirdi.



Şahinin kanadından yaralandığını dile getiren Tomar, "Köyde yaşayan bir vatandaş kanadından yaralı şahini bana getirdi. Pansuman sargısı yaptık. Vatandaş, şahin iyileşip tekrardan uçana kadar ona bakacağını söyledi." diye konuştu.



Son günlerde bölgede yoğun şekilde görülen şahinlerin mükemmel bir görsel oluşturduğunu aktaran Tomar, şunları söyledi:



"Bölgemiz göç kuşları için güzergah ve dinlenme alanı. Bu süreçte bizler onların göçünü sağlıklı tamamlaması için çaba göstermemiz gerekirken kendini bilmez avcılar onlara zarar veriyor. Bu hayvanlar güvende olduklarını hissettiği müddetçe bizim misafirimiz olur yoksa buraları terk edebilir, onun için lütfen herkes bu canlılara saygılı olsun."

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