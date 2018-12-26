Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Gri Kategoride Aranan Teröristin Cesedi Bulundu

Diyarbakır Gri Kategoride Aranan Teröristin Cesedi Bulundu

1 saat önce İlandır

Gri kategoride aranan teröristin cesedi bulunduDİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan sözde Amed eyalet sorumlusu 'Botan' kod adlı Veli Taşkıran'a ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

Diyarbakır Gri Kategoride Aranan Teröristin Cesedi Bulundu, System.String[]
Gri kategoride aranan teröristin cesedi bulundu

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan sözde Amed eyalet sorumlusu 'Botan' kod adlı Veli Taşkıran'a ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:01 Kaynak: DHA

DHA, Taşkıran, İçişleri Bakanlığı, Güncel
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