Diyarbakır Gri Kategoride Aranan Teröristin Cesedi Bulundu
1 saat önce İlandır
Gri kategoride aranan teröristin cesedi bulunduDİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan sözde Amed eyalet sorumlusu 'Botan' kod adlı Veli Taşkıran'a ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.
Gri kategoride aranan teröristin cesedi bulundu
DİYARBAKIR,(DHA
)- DİYARBAKIR'ın Lice
ilçesinde İçişleri Bakanlığı
'nın 'Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan sözde Amed eyalet sorumlusu 'Botan' kod adlı Veli Taşkıran
'a ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:01 Kaynak: DHA
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