DİYARBAKIR - Çöken inşaat iskelesinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Çöken inşaat iskelesinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

11.10.2022 20:16

Diyarbakır'da bir inşattaki iskelede meydana gelen çökme sonucu mahsur kalan 2 işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Diyarbakır'da bir inşattaki iskelede meydana gelen çökme sonucu mahsur kalan 2 işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Amed Spor Tesisleri yanında bulunan 13 katlı binanın inşaatındaki iskelede çalışma yapan 2 işçi, iskelede yaşanan çökme sonucu 12'nci katta mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla işçilerden biri sepetli vinçle, diğeri halatla binanın çatı katından çekilerek kurtarıldı.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Çöken inşaat iskelesinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı - Son Dakika

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