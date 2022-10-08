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Mehmet Nuri Ersoy, Zerzevan Kalesi, Devrim Erbil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DİYARBAKIR - Bakan Ersoy, İçkale Müze kompleksindeki sergi alanlarını gezdi - Son Dakika

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