DİYARBAKIR - Bakan Ersoy, İçkale Müze kompleksindeki sergi alanlarını gezdi - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Bakan Ersoy, İçkale Müze kompleksindeki sergi alanlarını gezdi

08.10.2022 15:01

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un İçkale Müze kompleksi gezisi Bakan Ersoy ve beraberindekilerin Keçi Burcu'nda açılan "Devrim Erbil Renkler ve Teknikler Sergisi"ni gezmesi Gökyüzü Gündüz Gözlemleri" etkinliği kapsamında tarihi Zerzevan Kalesi ile ilgili çekilen fotoğrafların yer...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un İçkale Müze kompleksi gezisi

Bakan Ersoy ve beraberindekilerin Keçi Burcu'nda açılan "Devrim Erbil Renkler ve Teknikler Sergisi"ni gezmesi

Gökyüzü Gündüz Gözlemleri" etkinliği kapsamında tarihi Zerzevan Kalesi ile ilgili çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi

Bakan Ersoy'un Dicle Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde düzenlenen etkinliklere katılan çocuklarla görüşmesi

DİYARBAKIR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında İçkale Müze kompleksindeki sergi alanlarını gezdi.

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Bakan Ersoy stardı verdi, festival başladı Bakan Ersoy stardı verdi, festival başladı Diyarbakır haber! Diyarbakır'da 'Sur Kültür Yolu Festivali' başladı Diyarbakır haber! Diyarbakır'da 'Sur Kültür Yolu Festivali' başladı
Kaynak: AA

Mehmet Nuri Ersoy, Zerzevan Kalesi, Devrim Erbil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Bakan Ersoy, İçkale Müze kompleksindeki sergi alanlarını gezdi - Son Dakika

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