Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un İçkale Müze kompleksi gezisi
Bakan Ersoy ve beraberindekilerin Keçi Burcu'nda açılan "Devrim Erbil Renkler ve Teknikler Sergisi"ni gezmesi
Gökyüzü Gündüz Gözlemleri" etkinliği kapsamında tarihi Zerzevan Kalesi ile ilgili çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi
Bakan Ersoy'un Dicle Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde düzenlenen etkinliklere katılan çocuklarla görüşmesi
DİYARBAKIR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında İçkale Müze kompleksindeki sergi alanlarını gezdi.
Son Dakika › Güncel › DİYARBAKIR - Bakan Ersoy, İçkale Müze kompleksindeki sergi alanlarını gezdi - Son Dakika