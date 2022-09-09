Diyarbakır gündem haberi... Bakan Yardımcısı Demircan: Diyarbakır'ın güzelliklerini öne çıkarmayı hedefliyoruz - Son Dakika
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Diyarbakır gündem haberi... Bakan Yardımcısı Demircan: Diyarbakır'ın güzelliklerini öne çıkarmayı hedefliyoruz

09.09.2022 16:16
Diyarbakır gündem haberi... Bakan Yardımcısı Demircan: Diyarbakır'ın güzelliklerini öne çıkarmayı hedefliyoruz

Edinilen Diyarbakır haberine göre KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 8 Ekim'de başlayacak 'Kültür Yolu Festivali' dolayısıyla inceleme yaptı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 8 Ekim'de başlayacak 'Kültür Yolu Festivali' dolayısıyla inceleme yaptı. Demircan, "Diyarbakır'ın güzelliklerini ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafından önemli kültür insanlarını da Diyarbakırlılarla buluşturma misyonumuz var" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve beraberindeki heyet, öğle saatlerinde Diyarbakır'a geldi. Bakan Yardımcısı Demircan, Sur ilçesinde tarihi yerler ile 8 Ekim'de başlayacak 'Kültür Yolu Festivali' kapsamındaki etkinlik alanlarını inceledi. Çift ayaklı organizasyon düşündüklerini belirten Demircan, "Birincisi, buranın yerel aktörlerinin ikincisi ise bütün Türkiye'den buraya katkı vermiş veya Türkiye'nin farklı yerlerinde kültürel anlamda yaptığı değerli işlerle kamuoyunun önüne çıkmış insanlarla burada bir seçkin buluşması olacak. Bir yönden ve yandan da Diyarbakır'ın tabi ki hepimiz güzelliklerini ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafından önemli kültür insanlarını da burada, Diyarbakırlılarla buluşturma misyonumuz var. Hedefimiz, siz medya kurumları ve sosyal medya aracılığıyla Diyarbakır'ın güzelliklerini hem ülkemizdeki insanlara taşımak ve duyurmak ama bir o kadar da dünyanın kültür hayatına buradaki güzellikleri aktarmak. Hedefimiz bu, bugün yine böyle bir çalışma nedeniyle buradayız" diye konuştu.Bakan Yardımcısı Demircan ve beraberindeki heyet, incelemelerin ardından yürüyüş yapılacak güzergahları otobüsle gezdi. Demircan, daha sonra toplantı yapmak üzere bölgeden ayrıldı.


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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır gündem haberi... Bakan Yardımcısı Demircan: Diyarbakır'ın güzelliklerini öne çıkarmayı hedefliyoruz - Son Dakika

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