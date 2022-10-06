Diyarbakır gündem haberi | Diyarbakır'da 15 yaş üstü tiyatro ve drama kursu için kayıtlar başladı - Son Dakika
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Diyarbakır gündem haberi | Diyarbakır'da 15 yaş üstü tiyatro ve drama kursu için kayıtlar başladı

06.10.2022 16:44
Diyarbakır gündem haberi | Diyarbakır'da 15 yaş üstü tiyatro ve drama kursu için kayıtlar başladı

Diyarbakır gündem haberi | Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin sonbahar dönemi ücretsiz tiyatro ve drama kursu için kayıtlar başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin sonbahar dönemi ücretsiz tiyatro ve drama kursu için kayıtlar başladı.

Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği kurs ve etkinliklerle Diyarbakırlıları kültür ve sanat aktiviteleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Diyarbakır Şehir Tiyatroları, tiyatro alanında yeteneklerini ortaya koymak ve kendilerini geliştirmek isteyen çocuk ve yetişkinler için ücretsiz tiyatro ve drama kursu düzenliyor.

Kurslarda yetişkinler profesyonellik yolunda ilerlerken, çocuklar da tiyatro sahnesine ilk adımı atmanın heyecanını yaşayacak.

Ücretsiz olarak düzenlenen kurslara başvurular 16 Ekim'de sona erecek.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır gündem haberi | Diyarbakır'da 15 yaş üstü tiyatro ve drama kursu için kayıtlar başladı - Son Dakika

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