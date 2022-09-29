Diyarbakır gündem haberi... Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonlarında suç örgütlerine büyük darbe - Son Dakika
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Diyarbakır gündem haberi... Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonlarında suç örgütlerine büyük darbe

29.09.2022 22:02

Diyarbakır haberlerine göre İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.

Eren Abluka-34 operasyonlarının 49'uncu gününde; Diyarbakır Hani İlçesi Gömeç mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 55 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde;

180 bin 200 kök kenevir,

335 bin kök skunk,

103 kg. toz esrar,

493 kg. kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

ANKARA (DHA)

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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır gündem haberi... Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonlarında suç örgütlerine büyük darbe - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır gündem haberi... Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonlarında suç örgütlerine büyük darbe - Son Dakika
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