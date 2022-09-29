İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.
Eren Abluka-34 operasyonlarının 49'uncu gününde; Diyarbakır Hani İlçesi Gömeç mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 55 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde;
180 bin 200 kök kenevir,
335 bin kök skunk,
103 kg. toz esrar,
493 kg. kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.
ANKARA (DHA)
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır gündem haberi... Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonlarında suç örgütlerine büyük darbe - Son Dakika