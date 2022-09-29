İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır 'da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır gündem haberi... Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonlarında suç örgütlerine büyük darbe - Son Dakika

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