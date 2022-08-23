Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren çocuk kayboldu - Son Dakika
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Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren çocuk kayboldu

23.08.2022 00:59
Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren çocuk kayboldu

Diyarbakır haber: DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 10 yaşındaki A.D. bir süre sonra gözden kayboldu.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 10 yaşındaki A.D. bir süre sonra gözden kayboldu. A.D.'yi bulmak için ekiplerin yaptığı çalışma sürüyor.

Sur ilçesinde bulunan Hevsel Bahçeleri'nden geçen Dicle Nehri'ne akşam saatlerinde serinlemek için giren A.D., bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler su üstünde botlarla, su altında da dalgıçlarla A.D.'nin bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sürüyor.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren çocuk kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren çocuk kayboldu - Son Dakika
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