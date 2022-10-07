Bu kapsamda, eylül ayında il genelinde yürütülen çalışmalarda 31 av tüfeği, 46'sı kuru sıkı 249 tabanca, uzun namlulu silah ve 2 bin 519 fişek ele geçirildi, 3 bin 562 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DİYARBAKIR - Eylül ayında düzenlenen operasyonlarda 201 kişi tutuklandı - Son Dakika

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