DİYARBAKIR - Eylül ayında düzenlenen operasyonlarda 201 kişi tutuklandı - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Eylül ayında düzenlenen operasyonlarda 201 kişi tutuklandı

07.10.2022 11:26

Diyarbakır'da eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 201 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 201 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, asayiş suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, eylül ayında il genelinde yürütülen çalışmalarda 31 av tüfeği, 46'sı kuru sıkı 249 tabanca, uzun namlulu silah ve 2 bin 519 fişek ele geçirildi, 3 bin 562 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 201'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Eylül ayında düzenlenen operasyonlarda 201 kişi tutuklandı - Son Dakika

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