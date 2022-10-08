DİYARBAKIR'DA 'SUR KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ', KAPADOKYA'NIN SİMGESİ BALONLARLA BAŞLADI - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA 'SUR KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ', KAPADOKYA'NIN SİMGESİ BALONLARLA BAŞLADI

08.10.2022 23:53

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekiler, İçkale'de gerçekleştirilen gala gecesine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekiler, İçkale'de gerçekleştirilen gala gecesine katıldı. Bakan Ersoy burada yaptığı konuşmada, "Bu kadim topraklarda festival coşku su yaşamanın mutluluğunun tarifi bizim için çok çok büyük. Bu çerçevede sizlere birbirinden güzel etkinlikler hazırladık. Bugün startını verdiğimiz etkinliklerimiz 16 Ekim tarihine kadar devam edecek. 2 binden fazla sanatçı ve 600'den fazla etkinlikle Diyarbakırlılar ve çevre illerden gelecek sanatseverlerimiz buluşacaklar. Dengbejlerden, Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası konserine, Türkçe, Ermenice şarkılardan, eyvan gecelerine kadar tüm değerler bu festivallerde yer alacak. Gençlerimiz için birbirinden güzel konserler organize ettik. Yavuz Bingöl, Bedri Ayseri, Oğuzhan Koç, Zara, Murat Dalkılıç, Zeynep Bastık, Yüksek Sadakat Grubu ve Ziynet Sali birer konser verecekler. Aynı mekanda Anadolu Ateşi de güzel bir gösteri sunacak. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yılmaz Erdoğan Münakaşa, Demet Akbağ da Aydınlıkevler isimli tiyatro gösterisini sergileyecek. Keçi Burcu Meydanı'nda açık hava sinema gösterimi yapılacak. Cemil Paşa Konağı'nda Gastro Diyarbakır buluşmaları yapılacak. Çocuklarımız için de birbirinden renkli etkinliklerimiz olacak. Kapadokya'nın balonları Diyarbakır'da yükselecek. Keçi Burcu terasından gökyüzü gözlem etkinliğiyle festivalimiz daha da renklenecek. Ben istesem de tüm etkinliklerimizi bugün buradan duyuramam. Çünkü yüzlerce etkinlik var. Say say yetmez. Tüm sanatseverleri festivale bekliyoruz. Bu etkinliklere katkı sağlayan tüm paydaşlara özellikle teşekkür ediyorum. Artık su kültür yolu festivali her sene bu tarihlerde bizlerle birlikte olacak. Yani tek seferlik bir festival değil" dedi.

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Kaynak: DHA

Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır, Kapadokya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA 'SUR KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ', KAPADOKYA'NIN SİMGESİ BALONLARLA BAŞLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA 'SUR KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ', KAPADOKYA'NIN SİMGESİ BALONLARLA BAŞLADI - Son Dakika
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