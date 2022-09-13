Diyarbakır gündem haberi | Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonlarında 11 tutuklama - Son Dakika
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Diyarbakır gündem haberi | Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonlarında 11 tutuklama

13.09.2022 10:26
Diyarbakır gündem haberi | Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonlarında 11 tutuklama

Diyarbakır gündem haberi: DİYARBAKIR'da, polisin düzenlediği 132 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 158 şüpheliden 11'i, tutuklandı.

DİYARBAKIR'da, polisin düzenlediği 132 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 158 şüpheliden 11'i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5- 11 Eylül'de kent genelinde 132 operasyon düzenlendi. Baskınlarda 158 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 56 kilo 303 gram esrar, 6 kilo 451 gram metamfetamin, 1 kilo 525 gram skunk maddesi, 140 kök Hint keneviri, 24 sentetik ecza maddesi, 56 ecstasy ile bir miktar kokain ve eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrolle olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır gündem haberi | Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonlarında 11 tutuklama - Son Dakika

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