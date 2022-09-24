DİYARBAKIR MERKEZLİ 7 İLDEKİ 'VERİ AVI' OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA - Son Dakika
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DİYARBAKIR MERKEZLİ 7 İLDEKİ 'VERİ AVI' OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA

24.09.2022 10:58

DİYARBAKIR merkezli 7 ilde, sahte e-posta üzerinden oltalama yöntemiyle haksız kazanç elde ederek lük yaşam süren ve yaşları 15 ile 20 arasında değişen 10 kişiye yönelik 'veri avı' operasyonunda 6 kişi tutuklandı.

DİYARBAKIR merkezli 7 ilde, sahte e-posta üzerinden oltalama yöntemiyle haksız kazanç elde ederek lük yaşam süren ve yaşları 15 ile 20 arasında değişen 10 kişiye yönelik 'veri avı' operasyonunda 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte e-posta atarak oltalama yöntemi kullanılıp, birçok kişinin giriş bilgileri ile şifrelerinin çalındığı tespit edildi. Siber polislerinin takibe aldığı 10 kişilik hacker grubunun Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Sakarya ve Antalya'da olduğu belirlendi. Yapılan çalışmada yaşları 15 ile 20 arasında değişen 10 şüpheli, tespit edildi. 20 Eylül'de adreslerine 90 polisle 'veri avı' operasyonu düzenlendi. Ekipler, 10 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda suç unsuru materyaller bulundu. Polisin yaptığı incelemede, şüphelilerin elde ettikleri haksız kazançla lüks hayat sürdükleri ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 10 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6'sı, tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)

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Diyarbakır merkezli 7 ildeki hacker operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı Diyarbakır merkezli 7 ildeki hacker operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR MERKEZLİ 7 İLDEKİ 'VERİ AVI' OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR MERKEZLİ 7 İLDEKİ 'VERİ AVI' OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA - Son Dakika
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