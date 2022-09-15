Diyarbakır gündem haberi: İçişleri: Diyarbakır'da 10 milyon kök kenevir ile 1 milyon kök skunk ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır gündem haberi: İçişleri: Diyarbakır'da 10 milyon kök kenevir ile 1 milyon kök skunk ele geçirildi

15.09.2022 14:26
Diyarbakır gündem haberi: İçişleri: Diyarbakır'da 10 milyon kök kenevir ile 1 milyon kök skunk ele geçirildi

Diyarbakır haberler... İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 164 noktada yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 10 milyon 497 bin kök kenevir ile 1 milyon 185 bin kök skunk ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 164 noktada yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 10 milyon 497 bin kök kenevir ile 1 milyon 185 bin kök skunk ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır'da başlatılan 'Eren Abluka-34' narko terör operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vuruluyor. 'Eren Abluka-34' operasyonlarının 35'inci gününde, Diyarbakır Lice ilçesi Yalaza Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 164 noktada; jandarma komando, güvenlik korucu su ve jandarma komando özel operasyon timlerince arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı. Aramalarda; 10 milyon 497 bin 570 kök kenevir, 1 milyon 185 bin kök skunk, 1 ton 203 kilo toz esrar, 854 kilo kubar esrar, 2 bin 20 metre sulama hortumu ile 2 su motoru ele geçirildi. 'Eren Abluka' operasyonlarının halkın desteği ve inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır gündem haberi: İçişleri: Diyarbakır'da 10 milyon kök kenevir ile 1 milyon kök skunk ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır gündem haberi: İçişleri: Diyarbakır'da 10 milyon kök kenevir ile 1 milyon kök skunk ele geçirildi - Son Dakika
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