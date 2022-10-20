Diyarbakır gündem haberi | Kayapınar'da "Bahçe Şenlikleri" başladı

Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce Eğitim Akademileri ve Bilgi Evlerinde "Bahçe Şenlikleri" düzenlenmeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şenlikler kapsamında, Eğitim Akademilerinde ve Bilgi evlerinde eğitim gören öğrencilerin teneffüs aralarında oynadığı oyunlarda başarılı olanlara kitap hediye ediliyor.

31 Ekim'e kadar devam edecek şenliklerde, öğrenci-öğretmen ilişkisinin sınıf dışında da sürmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, bahçe şenlikleri kapsamında, öğrencilerin teneffüs aralarında oynadığı kutu devirme, keskin nişancı, bowling, top sektirme, dart gibi oyunlar oynadığını belirtti.

Karaman, etkinliklerde başarılı olan öğrencilere kitap da hediye ederek, onları okumaya teşvik ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda öğretmen ve öğrenci ilişkisine ayrı bir boyut kazandırarak, öğrenci öğretmen ilişkisinin sadece sınıf içinde olmasının önüne geçiyoruz. İletişimin pozitif gücü ile bu etkileşimin sınıf içi derslere de olumlu yansıyacağına inanıyoruz."