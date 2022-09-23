DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ 2 BABA HDP BİNASI ÖNÜNE 'YATAK' SERİP GECE NÖBETİNE BAŞLADI - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ 2 BABA HDP BİNASI ÖNÜNE 'YATAK' SERİP GECE NÖBETİNE BAŞLADI

23.09.2022 21:29

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önünde başlattıkları 'evlat nöbeti' 1117'nci gününe girdi.

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önünde başlattıkları 'evlat nöbeti' 1117'nci gününe girdi. Eylemdeki baba Celil Bektaş ve Şadin Elhaman, bina önüne yatak serip gece nöbetine başladı. Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 309 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü nöbette, 1117'nci güne girildi. Bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu. Eylemde olan ailelerden baba Celil Bektaş ve Şadin Elhaman, HDP İl Binası önünde yatak serip gece nöbetine başladı.

'BENİM OĞLUM TOPRAKTA YATARKEN BEN YATAĞIN ÜZERİNDE YATAMAM'

2019'da 16 yaşındayken HDP İl Binası içerisinden Yusuf'un götürüldüğünü söyleyen baba Celil Bektaş, oğlunun HDP il Binası içerisinden PKK'ya katıldığını söyledi. Bektaş, Artık dayanacak gücüm kalmadı. Sözün bittiği yerdeyiz. Eve gidemiyorum benim oğlum ne yapıyor acaba. Ben yatakta yatamam, buradan HDP'ye sesleniyorum eğer sizde biraz vicdan ve Allah korkusu varsa yeter. Evlatlarımızı getirin bu hasret bitsin. Benim oğlumu Amerika'ya asker etmişsiz kendi çocuğunuzu da Avrupa'ya göndermişsiniz. Hiç mi vicdanınız yok. Ben soğuk ve kış demeden burada oturacağım. Ben oğlumdan haber alamıyorum diye buradayım. Benim oğlum toprakta yatarken ben yatağın üzerinde yatamam. Benim vicdanım artık kaldırmıyor. Dayanacak gücüm de kalmadı tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Herkes bir olsun gelsin evladımızı HDP'den alalım dedi.

'BURADA BEKLEYELİM Kİ ÇOCUKLARIMIZDAN HABER GELSİN'

2017 yılında 19 yaşındayken kaybolan oğlu Bayram'ın HDP aracılığı ile kandırıldığını belirten Şadin Elhaman, Bana görüntüleri ve fotoğrafları geldi. Orada PKK'nın içerisinde olduğunu öğrendim. Bize diyorlar ki bizde değil sizin çocuğunuz. Bunu defalarca söylediler. En son onlarda çıktı. Bu saatten sonra çare bu. Burada bekleyelim ki çocuklarımızdan haber gelsin. Buradan tüm siyasi partilere sesleniyorum. Kim olursa olsun. Artık bir şekilde bizim çocuklarımızı getirsinler. Biz çocuklarımızı örgüt için büyütmedik. Yukarıda Allah aşağıda devletimiz diye konuştu.(DHA)

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Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ 2 BABA HDP BİNASI ÖNÜNE 'YATAK' SERİP GECE NÖBETİNE BAŞLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ 2 BABA HDP BİNASI ÖNÜNE 'YATAK' SERİP GECE NÖBETİNE BAŞLADI - Son Dakika
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