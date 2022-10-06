Diyarbakır gündem haberleri: Diyarbakır'da taşlı arazide yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat dönemi - Son Dakika
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Diyarbakır gündem haberleri: Diyarbakır'da taşlı arazide yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat dönemi

06.10.2022 13:58
Diyarbakır gündem haberleri: Diyarbakır'da taşlı arazide yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat dönemi

Edinilen Diyarbakır gelişmesine göre Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde bazalt taşlı arazilerde yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat başladı.

Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde bazalt taşlı arazilerde yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce merkez Bağlar ilçesinin Karacadağ eteklerinde yer alan kırsal Alatosun Mahallesi'nde yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinin hasadı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Vali Ali İhsan Su, etkinlikte önce biçerdöver, sonra orakla çeltik hasadı yaptı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Su, hasadın bereketli ve hayırlı olmasını diledi.

Karacadağ pirincinin kentin coğrafi tescil alan 48 ürünü arasında bulunduğunu belirten Su, "Karacadağ pirincimiz çok özel bir ürünümüz. Pirincimizin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kalitesi, tadı ve aromasıyla bölgemizde ve Türkiye'de vatandaşlarımızın severek ve beğenerek yediği bir pirinç türü." dedi.

Su, bu yıl Çermik, Çınar, Bağlar ve Hazro ilçelerinde Karacadağ Pirincinin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesinin 57 çiftçiye 50 ton, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün de 63 ton çeltiği çiftçilere dağıttığını aktardı.

Bu yıl çiftçi kayıt sistemine göre ilde yaklaşık 7 bin 500 dekarda Karacadağ pirinci ekiminin gerçekleştirildiğini aktaran Su, "İnşallah Karacadağ pirincini hem yaygınlaştıracağız hem de geliştireceğiz. Tabi bu yaygınlaşıp geliştikçe pazar payını da artırma yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve üreticiler katıldı.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır gündem haberleri: Diyarbakır'da taşlı arazide yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat dönemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır gündem haberleri: Diyarbakır'da taşlı arazide yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat dönemi - Son Dakika
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