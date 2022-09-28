Diyarbakır gündem haberleri... Diyarbakır'da zincirleme kaza; 3 genç öldü, 5 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır gündem haberleri... Diyarbakır'da zincirleme kaza; 3 genç öldü, 5 yaralı

28.09.2022 10:44
Diyarbakır gündem haberleri... Diyarbakır'da zincirleme kaza; 3 genç öldü, 5 yaralı

Diyarbakır haberler: DİYARBAKIR'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada Hasan Kemaş (16), Koçali İpek (17) ve Hasan Topdemir (18) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

DİYARBAKIR'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada Hasan Kemaş (16), Koçali İpek (17) ve Hasan Topdemir (18) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece Çermik ilçesi Tepe Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 3 otomobil, çarpıştı. Zincirleme kaza ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Hasan Kemaş, Koçali İpek ve Hasan Topdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır gündem haberleri... Diyarbakır'da zincirleme kaza; 3 genç öldü, 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır gündem haberleri... Diyarbakır'da zincirleme kaza; 3 genç öldü, 5 yaralı - Son Dakika
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