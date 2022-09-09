Diyarbakır gündem haberleri... İçişleri: Diyarbakır'da 1 milyon 439 bin kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır gündem haberleri... İçişleri: Diyarbakır'da 1 milyon 439 bin kök kenevir ele geçirildi

09.09.2022 10:08
Diyarbakır gündem haberleri... İçişleri: Diyarbakır'da 1 milyon 439 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır haberler... İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da 1 milyon 439 bin kök kenevir ile 337 bin kök skunk ele geçirildiğini ve 9 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da 1 milyon 439 bin kök kenevir ile 337 bin kök skunk ele geçirildiğini ve 9 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonu' ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vuruluyor. Operasyonun 29'uncu gününde; Diyarbakır'ın Lice ilçesi Serince Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 65 ayrı noktada jandarma komando özel operasyon, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerince arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı. 1 milyon 493 bin kök kenevir bitkisi, 337 bin kök skunk bitkisi, 54 kilo toz esrar, 216 kilo kubar esrar ve 3 bin 600 metre sulama hortumu ele geçirildi; 9 şüpheli ise gözaltına alındı. 'Eren Abluka' operasyonlarının halkın desteğiyle kararlı olarak başarı ile sürdürüldüğü belirtildi.


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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır gündem haberleri... İçişleri: Diyarbakır'da 1 milyon 439 bin kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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