Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da 'Eren- Abluka Sonbahar- Kış 2 Operasyonu' kapsamında, Lice ilçesi Birlik Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 23 noktada arazi arama-tarama çalışması yapıldı. 1 EYP düzeneği, 52 bin kök kenevir, 132 bin kök skunk ile 565 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır gündem haberleri | İçişleri: Diyarbakır kırsalında EYP düzeneği ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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