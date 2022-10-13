Askeri törene, Çınar'ın ailesi ve yakınları ile Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık , Edirne 54. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Diyarbakır gündem haberleri... Kıbrıs gazisi Nadi Çınar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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