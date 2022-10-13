Diyarbakır gündem haberleri... Kıbrıs gazisi Nadi Çınar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Diyarbakır gündem haberleri... Kıbrıs gazisi Nadi Çınar son yolculuğuna uğurlandı

13.10.2022 17:16

Gelen Diyarbakır haberlerine göre Edirne'de 79 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Nadi Çınar'ın cenazesi toprağa verildi.

Edirne'de 79 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Nadi Çınar'ın cenazesi toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle evinde yaşamını yitiren Çınar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Eski Cami'ye getirildi.

Çınar'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Askeri törene, Çınar'ın ailesi ve yakınları ile Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne 54. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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Kıbrıs Gazisi evinin bahçesini traktörle sürerken top güllesi buldu Kıbrıs Gazisi evinin bahçesini traktörle sürerken top güllesi buldu
Kaynak: AA

Edirne, Kıbrıs, Çınar, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır gündem haberleri... Kıbrıs gazisi Nadi Çınar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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