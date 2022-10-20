İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Silvan'da narkotik suçlarla mücadele çalışması yapıldı. Bu kapsamda belirlenen adreslere baskın yapıldı. Ekipler, 1 ay süren baskınlarda 103 kilo kubar esrar, 1 kilo 100 gram toz esrar, 901 kök kenevir, 1 tüfek, 3 tabanca ve 18 fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklanırken, diğerlerinin polisteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Hisarcık, Silvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır gündem: Silvan'da uyuşturucu operasyonlarına 7 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.