Diyarbakır gündem: Silvan'da uyuşturucu operasyonlarına 7 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır gündem: Silvan'da uyuşturucu operasyonlarına 7 tutuklama

20.10.2022 11:56
Diyarbakır gündem: Silvan'da uyuşturucu operasyonlarına 7 tutuklama

Diyarbakır haberi: DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde son 1 ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde son 1 ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, diğerlerinin polisteki işlemleri sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Silvan'da narkotik suçlarla mücadele çalışması yapıldı. Bu kapsamda belirlenen adreslere baskın yapıldı. Ekipler, 1 ay süren baskınlarda 103 kilo kubar esrar, 1 kilo 100 gram toz esrar, 901 kök kenevir, 1 tüfek, 3 tabanca ve 18 fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklanırken, diğerlerinin polisteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur Çorum gündem haberleri... Çorum'da meme kanseri farkındalık yürüyüşü yapıldı Çorum gündem haberleri... Çorum'da meme kanseri farkındalık yürüyüşü yapıldı Amasya haber | Merzifon'dan kısa kısa Amasya haber | Merzifon'dan kısa kısa

Hisarcık, Silvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır gündem: Silvan'da uyuşturucu operasyonlarına 7 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:10 Avustralya'da ihbar üzerine adrese giden yılan uzmanı, karşısında dünyanın en ölümcül ikinci yılanını görünce büyük korku yaşadı
18:08 Futbol dünyasını ters köşe yapacak gelişme: Arda Turan, Trabzonspor yolunda!
17:45 Oyuncu Aslı Bekiroğlu yine tüm tepkileri üzerine topladı! Bu sefer de arkadaşına yaptığı büyük saygısızlıkla gündemde
17:41 Azerbaycan'ın işgal döneminde büyük zarara uğradığını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'yı topa tutu: Bunları köşeye sıkıştırmak lazım
17:31 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'nın "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun değil" dediği isim kim? İşte şifreli paylaşım
17:20 Merve Oflaz'ın kasık dekoltesiyle ilgili, "Cinsel organın görünecek" yorumu yapılmasına Hande Sarıoğlu'ndan sert tepki: Hadi naş edep abidesi seni!
17:19 Wanda Nara ile yollarını ayıran Mauro Icardi, Kim Kardashian ile flört etmeye başladı!
16:44 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak
16:37 Ünlü Amerikan dergisinden TB3 değerlendirilmesi: Uzak kıyılardaki gemileri tehdit edebilir
16:32 Edirne'de kahverengi akmaya başlayan dere mahalleliyi panikletti! Vatandaş katı atık bertaraf tesisini sorumlu tutuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 18:21:45. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır gündem: Silvan'da uyuşturucu operasyonlarına 7 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement