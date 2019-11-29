Diyarbakır güne sisle uyandı
7 saat önce
Diyarbakır'da sabah saatlerinde oluşan yoğun sis hayatı olumsuz etkilediDiyarbakır'da günün ilk ışıkları ile etrafı kaplayan yoğun sis nedeni ile görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:15 Kaynak: İHA
Diyarbakır'da sabah saatlerinde oluşan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
Diyarbakır'da günün ilk ışıkları ile etrafı kaplayan yoğun sis nedeni ile görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeni ile araç sürücüleri zor anlar yaşarken, trafikte aksamalara neden oldu. Sürücüler, hızlarını düşürüp farlarını yakarak güçlükle ilerleyebildi. Yoğun, sis öğlen saatlerine kadar kenti etkisi altına aldı. - DİYARBAKIR
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